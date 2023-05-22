政情：暗角水族店 田北辰讚彩雀好掂

香港仔街市經過14個月嘅翻新後，終於喺上星期五開幕啦！議員田北辰（田二少）去咗嗰度參觀，竟然畀佢喺嗰度見到「最愛」。吓！仲要係喺街市嘅3樓暗角發現嘅。

倡宣揚特色舖頭吸街坊 唔使驚！講緊係暗角一間唔起眼嘅水族店啫！「最愛」就係「好鬼靚」嘅「彩雀」。田二少話自細就鍾意養魚，鹹淡水都啱，而最愛就係「彩雀」，呢種魚好鬼靚，但係就生性兇猛，一定要獨立養，而間舖頭一條魚只係賣廿幾蚊，又要運、又要餵、又要經常換水，要花好多心機去照顧，形容呢啲真係辛苦錢，佢覺得一定係老細自己好有興趣先會做咁話。

可能見到彩雀太開心。田二少話應該搬晒呢啲有特色嘅舖頭入嚟，形成一個主題樓層，等大家一諗到花，喺花墟之外就可以諗到街市，買金魚又可以諗起街市，到時成個水族館咁，細路仔又鍾意，又可以保育傳統商店，仲可以吸引街坊去一啲冇咁高人流嘅樓層買嘢，一舉幾得喎。

但佢都強調政府可以統一幫手設計埋各個店舖嘅燈光，令商品望落去吸引啲，仲要保證街市通道要暢通無阻，唔可以有貨物阻塞，政府都要緊密巡查，如果店主擺貨出嚟就要畀警告信，喺第日要續約嘅時候做參考。