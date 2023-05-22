政情：法規太保守 窒礙鄉郊遊

陳紹雄倡發牌村屋搞民宿 香港近年興起生態遊，其中位於新界北嘅舊客家村落荔枝窩，就係著名嘅地點之一。議員陳紹雄早排都同一班同事去嗰邊考察。睇完之後，佢覺得香港依家喺發展鄉郊嘅法律法規、發展同規劃模式過於保守嘞，要求政府拆牆鬆綁，增設民宿牌照畀鄉村地方申請，方便發展鄉郊旅遊喎。

超過300年歷史嘅沙頭角荔枝窩，幾年前由香港鄉郊基金向城規會申請獲批，揀15幢村屋復修成民宿，畀遊客喺度瞓番晚，親身體驗客家生活，從而畀人更了解客家文化。但呢啲民宿，並唔係攞政府嘅專用牌照去經營嘅，而係由當局以「特例」嘅形式批准經營。

沉浸式體驗獨有文化 陳紹雄覺得政府如果想令人了解下本港嘅文化，同埋發展鄉郊旅遊嘅話，需要改一改現時鄉郊嘅發展模式，唔應該用喺市區賓館、住宿嘅規範，去處理鄉郊嘅村屋。點解？因為香港現時並無民宿牌照，所以要發展呢一類嘅民宿，只可以跟足賓館嘅牌照要求去做，需要喺消防、排污等問題跟到足。但佢覺得咁樣並唔可行，因為一間小小嘅村屋，根本好難起到好似喺市區嘅賓館咁，而且要處理呢啲需要好多錢，再加上，如果要用「特例」嘅形式去經營呢啲村屋，申請嘅程序好長同繁複，好多人都會因而卻步唔敢去發展。

如果要令人更了解鄉村文化，佢認為親身去嗰度住一晚，試一次「沉浸式嘅體驗」係最好嘅方法，比淨係喺博物館度睇更加好，仲可以有真實嘅感受，所以喺睇完荔枝窩推出「特例」後嘅運作情況，佢建議政府可以倣效日本、台灣等地推出民宿牌照，取代「特例」，等有意發展鄉郊旅遊嘅人可按照番鄉郊嘅實際情況，政府就喺確保到安全為前提下拆牆鬆綁，令佢哋可以更容易搵到牌照，等更多人都可以試下「沉浸式嘅體驗」。佢仲話好快會向政府提出呢個建議。

其實唔單止陳紹雄，新界鄉議局喺過往都有提出過有關鄉郊民宿嘅建議，但到依家仍然冇乜進展。唔知政府會唔會吸納陳紹雄嘅意見呢？