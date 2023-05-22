71歲翁遊船河遇溺亡

【本報訊】昨午2時許，一名姓梁（71歲）男子與家人於赤柱正灘對開約30米遊船河，期間男子落海暢泳時遇溺，其家人發現通知船主並將其救起，他當時昏迷不醒，由快艇將其載回沙灘交救生員進行急救及報案。救援人員趕抵現場，將昏迷事主送東區醫院搶救，惜終告不治。意外原因有待調查。