情困男赤膊危站 攀落22層

【本報訊】一名姓黃（38歲）男子，疑與34歲妻子有感情風波，昨日凌晨他飲酒後，到大角咀海帆道11號凱帆軒3座一高層單位找姓羅（50歲）女友人傾訴。至清晨6時許，羅女發現黃男匿藏廁所內久久未有出來，懷疑他有危險，遂以鎖匙打開門了解。黃男隨即情緒激動，赤裸上身手持利刀在單位露台徘徊，又高聲呼叫「救命」，多名鄰居循聲查看，有人致電報案。

持刀喊救命 擾攘3小時 救援人員趕至現場游說，消防在樓下張開救生氣墊，同時召談判專家到場協助。根據住客拍攝的片段所見，黃男在露台情緒激動，並跨過露台欄杆，繼而爬往下層單位露台。期間，黃男語無倫次及大叫：「救命啊！麻煩你哋救我啊！幫我打電話報案！」黃男再爬落一層露台，站在露台邊緣，他一度雙手捉緊欄杆，背向街外，向後彎腰向上望，情況驚險萬分。其後，黃男突然高舉雙手合十，行為怪異。未幾，他再度往下層攀爬。

從另一段影片可見，黃男爬出喉管危站時，只用右手扶牆，左手拿着手機。至早上9時40分，人員經過一番勸喻後，黃男態度軟化，自行返回安全位置，他手指擦傷，由救護車送院檢查，黃妻也到場協助調查。據悉，黃男情緒激動期間，竟然由39樓爬落17樓，過程萬分驚險。案件列作有人在危險位置。