沙田肥矮師奶 瞄準幼園圖拐孩

上午班放學險出事 幸家長及時制止 沙田疑有拐子婆出沒！有區內幼稚園日前向家長發出通告，指上午班放學時段，有一名可疑女子在校門外欲帶走學生，幸家長及時發現制止，而可疑女子事後亦離開現場，校方指已將事件告知相關部門。校方又列出疑人5大特徵提醒家長防範，形容疑人「年齡約50至65歲，女性，身高約155cm，身形略胖，昨天（案發當日）穿着碎花衣服」。

社交網站Facebook上周六（20日）有人發貼文，並附上位於沙田新翠邨的東華三院馬陳景霞幼稚園的通告截圖。通告指出，上周五（19日）上午班放學時段，校門外有陌生人企圖帶走學生，幸家長及時發現並制止，可疑女子遂離開現場。該可疑女子案發時身穿碎花衣服。

校方教自保 促加強巡查 校方已向執法部門及房屋署報告，要求加強巡查，並在課堂上教導所有同學提防陌生人保護自己的方法。校方又指已加強人手保護學生，同時呼籲家長提高警覺，切勿讓孩子獨自走動，保障孩子安全。此外，發貼文的網民籲「沙田各位家長一定要留心，通關後嘅香港咩都可能發生」。

翻查資料，今年年初本港接二連三傳出懷疑拐帶兒童事件，涉及將軍澳、大埔及上水區，執法部門當時進行搜證，包括翻查相關閉路電視紀錄，鎖定兩名涉事可疑人士並進行查問，調查後未有證據顯示事件涉及企圖拐帶兒童或其他刑事成分，相信屬於誤會。

此外，同發生於大埔區，有幼稚園於2月接獲家長通知，指有可疑男子在安埔路一遊樂場附近，一度抱起其4歲兒子，幸家長及時抱回兒子。執法人員到場，以涉嫌「遊蕩」拘捕一名63歲本地男子。據悉該名男子屬精神上無行為能力人士，事後已送往大埔醫院接受檢查。