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藥房開張 狂徒淋油贈「㷫」
店舖外留下油漆。（劉子文攝）
【本報訊】昨午2時許，銅鑼灣駱克道519號一新開張的藥房，被一名男子於門外淋潑白色油漆，職員見狀報案。現場所見，店舖外地面布滿白色油漆痕迹。執法人員正翻查附近閉路電視，追緝歹徒歸案，事件中無人受傷。
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