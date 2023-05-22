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藥房開張 狂徒淋油贈「㷫」

店舖外留下油漆。（劉子文攝） 店舖外留下油漆。（劉子文攝）
店舖外留下油漆。（劉子文攝）
【本報訊】昨午2時許，銅鑼灣駱克道519號一新開張的藥房，被一名男子於門外淋潑白色油漆，職員見狀報案。現場所見，店舖外地面布滿白色油漆痕迹。執法人員正翻查附近閉路電視，追緝歹徒歸案，事件中無人受傷。
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