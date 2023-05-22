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巴士衝紅燈 嚇停垃圾車

錄片車輛位置剛轉綠燈，惟巴士卻疑似衝燈駛出。 錄片車輛位置剛轉綠燈，惟巴士卻疑似衝燈駛出。
錄片車輛位置剛轉綠燈，惟巴士卻疑似衝燈駛出。
【本報訊】網上昨日流傳一段「車Cam」片，顯示錄片車輛於晚間時分在長沙灣深盛路及興華街西交界，在轉綠燈後向前駛，突然一輛載有乘客的巴士懷疑衝紅燈，突然從深盛路駛出，橫過十字路口右轉入興華街西，導致正在駛前的垃圾車等多輛車被迫煞車急停。至於事發時間則暫未知悉。
巴士橫過前方十字路口。巴士橫過前方十字路口。
巴士橫過前方十字路口。
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