玩命男踩風火輪講電話

【本報訊】政府早前擬最快於今年底將部分電動可移動工具包括電動單車及電動滑板車合法化，並考慮加入限速裝置等，但俗稱「風火輪」的電動單輪車，則仍繼續禁止在香港使用。不過，網上昨日流傳一段影片顯示，在大埔太和路出現一名黑衣男子腳踏「風火輪」，單手持手機保持通話之餘，並闖進亮起紅燈的斑馬線後「飛」過對面行人路，期間甚至不見減速，其後消失在消防局旁的一段小路。男子的行徑涉嫌違法之餘，旁人看見亦覺危險。

不少網民紛紛批評該名「哪吒」違法，直言「街上用風火輪本來就違法，佢車都唔睇，嫌命長」，甚至有街坊留言表示「又係佢，成日都喺大元飛，嗰次先畀佢撞到跌喺度」。

「風火輪」是一種電動獨輪平衡車，容納一個駕駛者站着使用，可以有超強續航力，在近年很受年輕人歡迎。不過根據現時法例，電動滑板車、電動單車及風火輪等電動可移動工具被歸類為「汽車」，運輸署指出，這些電動移動工具不能與一般汽車共用馬路，亦不適合在行人道上使用，令此類移動工具一直不獲署方批准使用。