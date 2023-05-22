尖沙咀 剷路撞人毀舖 4男女棄車逃

尖沙咀一輛私家車，昨晨轉彎時失控剷上行人路，一名南亞裔女途人閃避不及被撞傷，私家車餘勢未了再撞向兩舖的捲閘。意外後，司機及乘客逃離現場，從網民拍攝的影片可見，兩名穿黑衫男子從右邊車門落車，兩名穿白衫女子則從左邊車門落車，其中一名女子落地時更跌倒。受傷女途人由救護車送院治療，由於私家車漏偈油，人員需要鋪木糠進行清理。

昨晨9時許，一輛私家車沿彌敦道南行擬左轉入金馬倫道時，懷疑失控剷上行人路，撞傷一名34歲南亞裔女途人，再直撞彌敦道兩間店舖的捲閘。私家車車頭嚴重損毀，碎片散落一地，且洩漏偈油。兩間被撞閘的店舖分別為藥妝店及待租的「吉舖」，捲閘被撞至凹陷變形。救援人員接報趕至，女途人手腳擦傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

意外後，私家車司機及乘客共兩男兩女逃離現場。網上流傳一段意外後的影片，片段中見私家車撞毀店舖捲閘後，兩男兩女先後落車查看情況。當中兩名男子身穿黑色衫及牛仔褲，兩女子則穿白衫，由於兩男子從右邊車門落車，估計司機是其中一名男子。4人步履不穩，神情慌張，期間更有一名女子不慎跌倒，最後他們往金馬倫道方向逃去，片段就此結束。執法人員封鎖現場，並調查意外經過及原因，亦追查涉事司機下落。

另外，上周六凌晨5時許，一輛電單車在何文田公主道往尖沙咀方向近巴富街，與一輛逆線迎頭駛至的跑車相撞，姓姚（26歲）鐵騎士受傷送院。涉事跑車於距離現場200米外剷上行人路，其左邊指揮燈外殼被撞甩，司機已不知所終。有關撞車影片昨晨在社交網流傳，有的士乘客拍到該跑車於公主道往尖沙咀方向逆線行駛。

跑車逆線撼鐵騎 片段曝光 車上目擊者稱：「啱啱先踩過一次brake（煞車掣），全程未dup過，照行。佢唔驚㗎喎，對面啲車就驚喎。」沿途先後有的士及私家車駛過閃避，未幾，一輛電單車閃避不及，與跑車迎頭相撞。惟跑車沒有停車，不顧而去。

目擊者直斥：「黐線㗎？佢仲行呀？一早要停U turn（掉頭）啦！」其後的士追上跑車，的哥與乘客指跑車司機為女子。