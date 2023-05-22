港出口貨值表現曳 商界憂心

【本報訊】本港今年3月份商品整體出口貨值按年跌1.5%。香港總商會總裁梁兆基表示，香港全年經濟表現，當中出口方面情況令人擔憂。他指，要維持國際貿易中心地位，本港需尋求經濟新增長，長遠而言要依賴服務出口和數碼貿易，同時在亞洲板塊中找到角色。

經濟區域化 成本上漲遏需求 就全球政治影響經濟，梁指出，目前世界東西陣營持續撕裂，供應鏈正重新配置，全球化將漸漸變成區域化，生產成本將上升，並抑制需求，美國加息對投資亦有影響，預料全球貨流量將減少。目前美國因加息而經濟下滑，歐洲受戰事影響，經濟仍沒有起色，中國經濟動力亦有減慢趨勢。

政府統計處早前公布，本港今年3月份商品整體出口貨值為3,672億元，按年下跌1.5%，而進口貨值為4,078億元，按年跌0.6%，錄得有形貿易逆差406億元，相等於商品進口貨值10%。政府預期，先進經濟體增長減慢會繼續令香港出口表現受壓，但內地經濟復甦加快，加上香港與內地的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。