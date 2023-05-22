愁看人才荒 流失中層骨幹 企業營運重創

移民遠走他方 梯隊經驗掏光 不少港人移民遠走他鄉，致本港人才流失嚴重，人才荒至今仍未解決。政府早前擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有13項增加至51項，並即時應用於多個計劃及政策，以滿足香港的發展需要。有商界代表指，本港近年流失的人力較多屬於中層員工，或會造成斷層，對企業營運影響很大，建議提升配套吸引專才到港，反而提高工資搶人，只會造成惡性循環。

政府早前宣布擴大「人才清單」，更新的清單涵蓋9個行業領域的51項專業工種，包括商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝術；發展及建造；環境技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；以及海事服務，並即時應用於「優秀人才入境計劃」（「優才計劃」）、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」。

提高工資搶人變惡性循環 香港總商會總裁梁兆基昨日在電台節目表示，近年的人力流失，較多屬於最有生產力和最大機會成為企業骨幹的中層員工，對企業營運影響很大。他指，企業投資數碼化不能完全解決人手問題，政府有推出輸入人才計劃，但其他國家亦同樣有計劃搶人才，條件亦類似，若要大量人才來港長期居留，內地人才自然是選擇，港人要有心胸接受內地專才來港：此外，要吸引人才，政府必須提供包括住屋等配套。他同時指出，本港已接近全民就業，勞動力不足並非工資不夠吸引，提高工資搶人只會惡性循環。

防庸才扮專才 當局要把關 議員陳恒鑌認為，吸引外地人才來港工作，其中一項要改善的是住屋問題，昂貴的住屋開支是令專才卻步的原因之一，故政府需要提供較完善配套，如為某類工作的外來員工提供宿舍，讓他們不用為住屋問題煩惱，專心在港工作。另外，早前有中介代寫推介信，將一些庸才變專才，他認為若出現此類問題，定必影響本港勞工質素，故此政府必須加強把關，確保來港就業的人士的資歷及質素。

梁兆基