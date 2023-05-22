「小滿」酷熱 錄34 ℃

【本報訊】昨日是24節氣中的「小滿」，是踏入夏季後的第二個節氣，代表雨量將會增多，氣溫亦進一步上升，悶熱且潮濕。市民在昨日的周日假期選擇外出活動，惟面對曾高達攝氏34度的戶外高溫，不少市民都「大汗疊細汗」。天文台預料，本周初期仍然炎熱及有幾陣驟雨，及至周二驟雨更會增多及有幾陣雷暴，周末始重見陽光。

料稍後數天雷雨 天文台表示，昨日受到一股偏南氣流影響，為本港帶來炎熱及有驟雨的天氣；及至昨日正午時分，新界部分地區氣溫更上升至攝氏32度或以上，平均氣溫錄得攝氏31度，相對濕度百分之74。根據天文台的9天天氣預測，今日氣溫將介乎攝氏27至32度，相對濕度將上升至百分之70至95，今晚將開始有幾陣雷暴；而明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴，本周中後期部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

天文台呼籲，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。而勞工處正推行《預防工作時中暑指引》，並推出分3個級別的工作暑熱警告，協助僱主為在酷熱天氣下或高溫環境中工作的僱員，制訂預防中暑措施。