被指不應任區會主席 當局死撐公務員支持民政專員

【本報訊】政府早前推出區議會改革方案，外界質疑民政專員不熟區情，不應兼任區議會主席。民政及青年事務局局長麥美娟出席網上節目時否認有關說法，並指民政專員做的所有文件均有紀錄，不可能不熟區情。

冀7月修訂區會條例 麥美娟表示，部分現屆區議會主席亦不會獲上屆傳授資料，亦不會傳至下屆，但新舊民政專員之間，定會有交接工作以了解區情。她相信新方案下「工作的延續性會加強」，再加上民政專員是公務員，背後會有整個公務員團隊支持工作。

被問及修訂區議會條例的時間表，她指期望可在今年7月，立法會休會前完成修例工作，然後進入籌備選舉階段，希望可以在年底進行選舉。為加快審議工作，立法會早前成立小組委員會，讓議員可爭取時間集中討論方案，一旦政府向立法會提交落實建議所須的法例修訂之後，該小組委員會可以隨即轉成法案委員會，進行了有關條例草案的審議工作。

除由民政專員兼任區議會主席惹起批評外，當局建議重設委任及新增委員選舉，以及把直選議席由上屆的452席，削至88席的舉動，同樣引起社會關注，有政界人士更批做法為「倒退」。