承建商拒辦 太平清醮包山「象徵式」

【本報訊】闊別3年的長洲太平清醮會景巡遊在本周五佛誕當日上演，翌日凌晨零時再舉行搶包山比賽。惟長洲太平清醮值理會昨日在社交網表示，因承建商拒絕接辦，取消醮會標誌之一的3座大包山，只能以掛畫和小包山頂替。有網民留言直指「冇晒長洲特色，好失望」，「冇左三座大包山就唔係太平清醮啦」。

稱物價漲缺人手難製作 值理會發文指，有關承做包山竹架的承建商於今年3月左右交付報價單，並稱由於物價上升及多年未有使用，需要重新製作，因此提升造價。及後，承建商於同月底再回覆，因為人手及體力問題估計未能完成有關製作，請值理會自行處理。值理會續指，因時間倉促，只能作出現今處理的方法，並會檢討此方案，祈望明年會更好。

文中引用承建商通知的原文，稱「手足們沒有假期幫手及有傷患致人手短缺，而且亦找不到製作場地」，因此經商議後決定拒絕接辦。於2021年的太平清醮，值理會曾因受到限聚令影響，未能提供逾百人手扯起約15.5米的包山，故把3座大包山「壓縮」為約4.6米。