九龍城舊樓獲組法團 分享經驗

助維修消防排水系統

龍威大廈屬單幢式樓宇，樓高6層及只有22伙，與其他三無大廈一樣，以長者為主的居民及業主一直未有動力及知識成立法團，令大廈不少公共地方失修多時無人理會。早前經市建局協助終成立法團，大廈主席何先生指，除了公共地方失修，最嚴重的是大廈公共渠管老化問題，加上有住客將垃圾殘渣倒進渠管令其淤塞，污水倒灌至大廈地下出入口的沙井渠蓋口，對大廈造成環境衞生問題；惟在沒有法團的情況下，需由部分熱心業主先墊支，繳付通渠的費用，令他們明白成立法團的必要性。