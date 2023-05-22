九龍城舊樓獲組法團 分享經驗
【本報訊】市建局早前透過「小區復修」先導計劃，成功協助兩幢約40年樓齡的「三無大廈」業主組織法團，以進行維修大廈等工作，其中位於九龍城龍崗道的龍威大廈便是受惠大廈；該大廈法團主席期望透過成功經驗分享，讓更多高齡大廈業主了解更多維修保障帶來的裨益。
助維修消防排水系統
龍威大廈屬單幢式樓宇，樓高6層及只有22伙，與其他三無大廈一樣，以長者為主的居民及業主一直未有動力及知識成立法團，令大廈不少公共地方失修多時無人理會。早前經市建局協助終成立法團，大廈主席何先生指，除了公共地方失修，最嚴重的是大廈公共渠管老化問題，加上有住客將垃圾殘渣倒進渠管令其淤塞，污水倒灌至大廈地下出入口的沙井渠蓋口，對大廈造成環境衞生問題；惟在沒有法團的情況下，需由部分熱心業主先墊支，繳付通渠的費用，令他們明白成立法團的必要性。
何先生續指，成立法團後亦有助了解及組織居民意見，例如了解市建局小區復修計劃中各項樓宇復修資助計劃的申請資格、手續和資助後，向居民交代亦較為方便。現時法團正就大廈的公用地方維修工程、消防和排水系統，以及新一輪「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，準備向市建局提交申請，期望藉此改善大廈整體情況。
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