政府推計劃助殘疾運動員創第二事業

【本報訊】為嘉許本地殘疾運動員出色表現，沙田馬場昨舉辦「香港傷殘人士體育協會50周年賽馬日」，並以「薪火相傳、繼往開來」為主題，由多名退役及現役殘疾運動員分享追夢旅程。政府官員表示，當局將會與香港殘疾人奧委會合作，下個月推行為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，協助殘疾運動員在知識、技能和生涯規劃方面裝備自己，幫助他們在退役後更好地融入社會和開創「第二事業」。