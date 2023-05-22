政府推計劃助殘疾運動員創第二事業
【本報訊】為嘉許本地殘疾運動員出色表現，沙田馬場昨舉辦「香港傷殘人士體育協會50周年賽馬日」，並以「薪火相傳、繼往開來」為主題，由多名退役及現役殘疾運動員分享追夢旅程。政府官員表示，當局將會與香港殘疾人奧委會合作，下個月推行為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，協助殘疾運動員在知識、技能和生涯規劃方面裝備自己，幫助他們在退役後更好地融入社會和開創「第二事業」。
各體壇好手現身沙田馬場
昨日出席活動的運動員包括輪椅劍擊殘奧獎牌運動員余翠怡、田徑殘奧獎牌運動員蘇樺偉、視障跑手李振輝、領跑員陳發強、硬地滾球運動員何宛淇、乒乓球殘奧獎牌運動員黃佩儀，以及保齡球運動員周培堅。
政府官員致詞時表揚，本地殘疾運動員在國際賽事中表現卓越，在歷屆殘疾人奧林匹克運動會中取得佳績，更有羽毛球和硬地滾球運動員世界排名第一，將香港體壇帶到世界前列位置。政府近年大幅投放資源，推動殘疾人士體育發展，今個財政年度預算開支超過1.3億元，較5年前增幅超過八成。
身兼香港傷殘人士體育協會副會長的馬會主席利子厚則讚揚，香港殘疾運動員自1972年首次參與殘疾人奧運會以來，屢創佳績。馬會將繼續支持本地體育發展，回饋香港。
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