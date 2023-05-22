城隧易通行未十拿九穩 的哥憂收多費頭痕

業界冀當局增援職業司機 繼青沙管制區後，「易通行」不停車繳費服務昨日凌晨起擴展至城門隧道實施，車輛駛經收費廣場時毋須停車或排隊支付隧道費。就「易通行」運作兩星期以來，接連有司機反映系統未能偵測車輛貼，甚至投訴被多收隧道費等。有的士業界認為，電子收費需時適應，而偵測仍未能「十拿九穩」，冀運輸署能加大支援職業司機。

城門隧道一帶前晚11時半起，分階段實施臨時交通措施。其中，城隧入口於昨凌晨2時許起，陸續封閉部分行車線，並逐一關閉收費亭及以黑布遮蓋。城隧來回方向由昨凌晨4時半起全線封閉，以更改及加設交通標誌和道路標記等。

運署署長監督通車情況 現場所見，城隧清晨約5時重開，「易通行」實施後交通大致暢順。往沙田方向有個別車輛駛近收費亭時減慢車速，需由人員作指示繼續行駛。期間運輸署署長羅淑佩到場監督通車情況。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，運輸署與的士業界上周曾進行實測，發現系統未能偵測車輛貼，原因涉及車輛貼和司機卡配對不妥、張貼位置等，經調整後情況已有改善，但坦言新技術目前未做到十拿九穩，而城隧運作實況仍需時觀察。

吳坤成又透露，的士業界對「易通行」仍需時適應。其中，有業界反映，試過司機卡未能扣除隧道費，最終車主戶口扣數，車行需花時間與司機覆核及追回隧道費，他建議業界做好「分帳」，避免誤會爭拗。他又建議，當局及承辦商可派服務大使，前往新界大型的士加氣站，為有需要司機提供支援，「（的士）司機唔會泊低架車，上樓（辦事處）處理車輛貼問題，服務要貼地」。

獅隧下周日實施易通行 此外，「易通行」實施已兩星期，部分司機早前若因系統問題而無交隧道費，或將超出14天繳費期限而被加收逾期罰款，吳坤成希望政府能酌情處理。另外，獅子山隧道下星期日早上5時起實施「易通行」，政府稍後將公布詳情，包括臨時交通措施。