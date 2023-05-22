世界技能大賽 近700人爭港資格

【本報訊】今屆世界技能大賽香港代表選拔賽開幕，比賽吸引近700名年輕技能人才報名。為回應社會發展和業界技能需求，今年賽事新增「烘焙」、「酒店款待」、「貨運代理」和「資訊網絡系統管理」4個比賽項目。比賽優異者有機會代表本港，出戰明年9月在法國里昂舉行的世界技能大賽，與各國選手同場較勁。

開幕禮於上周六（20日）在職業訓練局國際廚藝學院舉行，參賽者包括大專院校學生、學徒、中學生等，當中中學生的參賽人數更較上屆增加兩成。參賽者將於6個競技範疇，超過30個技能比賽項目中爭奪殊榮。6大競技範疇包括建造工程科技、創意藝術及時裝、資訊及傳訊科技、製造及工程科技、個人及社會服務，及運輸及物流，以配合現今人才市場的需求和經濟發展。

青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁表示，技能比賽能促進職業專才教育，與傳統學術教育雙軌並行，並為本地年輕人提供多元學習的機會，有助他們將來投身相關行業的發展，同時進一步為行業及社會帶來貢獻。

優異者或明年赴法出戰 選拔賽中表現優秀的參賽者，在接受進一步培訓及遴選後，將有機會代表本港出戰明年9月在法國里昂舉行的世界技能大賽。而在上屆世界技能大賽特別賽上，香港代表隊共獲得1金12優異獎章的佳績。