962學生獲頒運動員獎 歷年最多

【本報訊】為肯定學生運動員所付出的努力，並透過得獎學生為學校注入更多正能量，以積極推動校內體育文化，有機構成立學生運動員獎，以作出鼓勵。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在出席相關頒獎典禮時指，今年港府投放合共約74億元，以作主力推廣社區體育，及有措施鼓勵助年輕運動員對運動和學業作正面的抉擇。

楊潤雄指，港府近年積極推動體育發展，今年投放合共約74億元，當中80%用作推廣社區體育。他又指，港府將資助有興趣參與推廣計劃的學校及機構，舉辦訓練班及活動。他續指，港府在2020年已向「香港運動員基金」注資2.5億元，落實增加獎學金及支援運動員雙軌發展，包括支援修讀學士學位以上課程及短期證書課程；當局亦推出「退役運動員轉型計劃」，目前已為超過130名退役運動員提供資助，鼓勵及資助學校和體育機構聘用退役運動員，並提供在職培訓及進修資助，協助運動員提升資歷和技能，為將來長遠事業發展打好基礎。

至今嘉許逾1.4萬學生 「香港學生運動員獎」自2005年起舉辦以來，至今嘉許共超過14,500位學生，鼓勵學生參與運動，肯定學生運動員所付出的努力，並積極推動校內體育風氣及參與體育精神，而今屆共向962名學生頒發獎項，為歷年最多獲獎項目。