職學支援恒常化 邊讀邊賺育人才

【本報訊】今屆香港中學文憑試即將完結，莘莘學子將要面對繼續學業或投身社會的選擇。財金官員昨日在網誌表示，職業訓練局每年為約20萬名學員提供職前和在職訓練，頒發國際認可的學歷資格，為青少年提供升學及就業出路。

年向20萬學員發國際認可資格 財金官員指，港府會將職業教育和就業支援先導計劃恒常化，讓職訓局學員可透過計劃以「邊學邊賺」模式接受學徒培訓並獲發工資，並在完成培訓後取得證書、文憑或高級文憑的資歷。截至去年2月，超過7,600名學員及約550名僱主參與職學計劃，涉及行業包括工程及相關技術、汽車業、設計業、珠寶及創意產業、檢測及認證業、醫務中心營運等。

港府「搶人才」，亦要「留人才」及培訓人才。該官員表示，人才培育和多元出路，是支持本港經濟高質量發展的重要內涵，又指人工智能、大數據和機械人等的科技變革，雖然衝擊傳統工序和職位，但另一方面也帶來新機會，所以必須加強培訓本地人才，特別是提升跨領域技能的職前及在職培訓，為青年提供更多機會及幫助，透過學習新技能，提升競爭力。