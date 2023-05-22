醫健：藥到病除：吞嚥困難小貼士

吞嚥困難是一種常見的健康問題，可能會給日常生活帶來困擾。作為藥劑師，我希望介紹一些有關吞嚥困難的日常注意事項和藥物使用的小貼士。

選擇易於咀嚼和消化的食物，避免硬、難嚼或粗糙的食物，以減輕吞嚥困難的症狀。將食物切成小塊、煮熟或攪拌成濃湯也有助於食物的順利嚥下。記緊慢慢進食，細嚼慢嚥。保持良好的坐姿，保持身體直立，有助於食物順利通過食管。每次進食時，盡量採用小口吃，避免一次吃得太多。可以使用小勺子或碗來控制食物的分量。

進食期間避免大量飲水 在進食期間或進食後，避免大量飲水，以免導致嗆咳或不適。可以在進食前或進食後等待一段時間後再飲水。有些病人會因為清水過稀而難以吞嚥，可以使用市面上的食品增稠劑。較為常見的包括改性澱粉和黃原膠。改性澱粉會較為容易使用，但由於唾液可以分解澱粉，病人需要在調配後盡快使用。黃原膠雖然沒有這個問題，但會較難溶於水。

對於有吞嚥困難的患者，藥丸或膠囊可能比較難吞服。某些藥物有不同劑型，例如可以選擇口溶片、液體藥水或可以打開膠囊的藥物，以便嚥下。但亦應注意，不是全部藥丸和膠囊也可以磨碎或打開，尤其一些長效釋放或有特別塗層的藥物。如果醫生或藥劑師建議藥物整粒吞服，應嚴格遵循指示。如有任何服藥困難，應立刻通知醫生或藥劑師商討解決辦法，清楚詢問用藥方法。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心