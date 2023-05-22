新症10年增逾1.5倍 視力可永久受損 黃斑病變年輕化 最細患者僅15歲

【本報訊】提及常見眼疾，大眾或較熟悉白內障及青光眼，但黃斑病變亦為全球3大致盲眼疾之一。有眼科組織指出，本港黃斑病變個案數字連年上升，10年內增逾1.5倍，當中不乏年輕患者，其中最年輕患者僅15歲。有眼科醫生表示，黃斑病變會令患者視力模糊、眼前景物變形扭曲，對生活做成極大影響，呼籲任何年齡人士都不容忽視，要定期進行眼睛檢查。

深近視有三高 宜每年檢查 黃斑病變與白內障、青光眼為全球3大致盲眼疾。香港眼科醫學院及眼科學會昨日表示，近年本港黃斑病變個案增加，其中脈絡膜血管增生及息肉狀脈絡血管病變個案，10年內增加超過1.5倍，當中部分個案屬年輕患者，最年輕只有15歲。眼科專科醫生姚沛良醫生指，黃斑病變指視網膜中黃斑區的感光細胞出現退化，引起視力下降，影像扭曲變形，視野中心出現盲點等症狀；若沒有及時治療，視力便可能永久受損。

其中有深近視、糖尿病、眼球曾受創及曾患上視網膜脫落的人士屬高危。姚沛良以脈絡膜血管增生為例，其成因包括老年黃斑病變、脈絡膜受傷、深近視及眼內炎等；惟亦可屬原發性，即無任何特定發病原因，故任何年齡人士均有機會患上。他呼籲高危人士，包括深近視、壓力大、有三高及50歲以上人士，每年定期由眼科醫生進行全面眼科檢查。

患者吳先生在2018年底因右眼突然出現視力模糊，到急症室求診後確診右眼黃斑出血，由息肉狀脈絡膜血管病變引致，其右眼視力驟降到只剩大約10%。醫生隨即為他注射抗血管內皮生長因子藥物，隨着定期接受眼內注射藥物治療後，其病情好轉，視力亦有明顯進步。