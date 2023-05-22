處理燙傷 忌敷冰降溫塗豉 油應室溫開水持續沖洗30分鐘

【本報訊】不幸燙傷皮膚後需小心處理傷口，否則容易傷上加傷。醫生表示，市民若遇到燙傷，應立即用室溫開水持續沖洗傷口，切勿因為傷口感到灼痛而嘗試敷冰降溫，更勿誤信塗牙膏、豉油等偏方。

皮膚科專科醫生侯鈞翔表示，燙傷後須用大量室溫開水沖洗傷口，切勿使用牙膏、豉油等物品搽在傷口上，因會影響評估傷勢，以至而影響創傷後的護理。他指，傷者亦不要將冰塊直接敷到傷口上，否則一冷一熱，反而會對傷口造成影響，傷者可以用保鮮紙包裹傷口，然後等待救護員處理。

另一名皮膚科醫生陳厚毅表示，要判斷燙傷傷者的傷勢，主要看燙傷的範圍及級數，燙傷可分4級，一級為皮膚表面受傷，發紅但無起水泡；二級則傷及皮膚第二層，傷口會起水泡丶流膿水、發紅及劇痛；3級則已傷及皮膚最上面兩層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑；而第4級則已傷及骨骼及肌肉。他指，若傷者屬二級燙傷將可能留疤痕。

勿刺穿水泡防細菌感染 陳提醒市民若不幸燙傷，用室溫開水沖洗傷口應持續20至30分鐘，再用毛巾及紙巾擦乾水分。他又提醒，若傷口已起水泡，傷者切勿刺穿水泡以防細菌感染。他認為，要避免燙傷應多加預防，例如外出用膳安排孩子坐於較入位置而非近走廊位，以防意外發生，「人多撞嚟撞去好容易發生意外。」他亦指，可以將食物放在離小朋友較遠位置，以免其郁動時有意外發生。