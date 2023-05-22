打翻咖啡淥女童 證二級燙傷 女食客「走人」 網民促現身孭責
【本報訊】有網民前日在將軍澳區社交媒體發貼文，指其女兒在上周五（19日）傍晚6至7時左右，在彩明商場大家樂食飯時被一名女食客淥傷，但涉事女食客事發後離開現場。據悉，當日事發後，受傷的姓林8歲女童祖母報案；女童及後由救護車送往將軍澳醫院治理，屬二級燙傷，案件列作有人意外受傷，女童隨後轉到香港兒童醫院留醫。林父要求翻看餐廳的閉路電視片段，惟閉路電視由今年4月起故障，事發時沒有錄影。
頭身手腳包紗布敷料
發文者呼籲街坊有否見到該名涉事女食客，而相片顯示受傷女童頭、身及手腳均纏上紗布及防感染物料，手部呈現紅腫。網民均祝福意外受傷女童早日康復，盼涉事女子站出來承擔責任，「希望個妺妹塊面冇乜事，女仔塊面好重要！不顧而去嘅人，希望你見到個post會盡快聯絡妹妹家人，做返（番）個有責任嘅人，人在做天在看！」「希望早日搵到涉事女人，無論如何，事發後即刻走人，置受傷小朋友不顧，非人也」「是否個食客拿住個盤，因視線比（畀）個盤遮住，見不到前面，盤下面有細路行過 （不討論對錯，純事件起因）」「希望囡囡早日康復，快d（啲）搵到嗰個不負責任既（嘅）女人！！」「整到個細路女咁樣都走人，一定要捉啦黐線」「不論責任誰屬嘅問題！當肇事者不顧而去，喺法官面前你已經輸咗一半！」。
大家樂：天眼正待維修
大家樂集團企業傳訊部發言人表示，大家樂調景嶺彩明分店發生意外，有顧客不慎將熱咖啡打翻並淋向一名女童，集團對此感到難過，並非常關心女童傷勢。事發之後，該女童家人已報案處理，執法人員曾向分店要求查看事發片段，惟分店閉路電視正等待維修，未能記錄事發經過。集團會配合執法部門調查，並與受傷女童的家長保持聯繫，若有需要會盡力提供相關資料及協助。
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