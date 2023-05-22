打翻咖啡淥女童 證二級燙傷 女食客「走人」 網民促現身孭責

【本報訊】有網民前日在將軍澳區社交媒體發貼文，指其女兒在上周五（19日）傍晚6至7時左右，在彩明商場大家樂食飯時被一名女食客淥傷，但涉事女食客事發後離開現場。據悉，當日事發後，受傷的姓林8歲女童祖母報案；女童及後由救護車送往將軍澳醫院治理，屬二級燙傷，案件列作有人意外受傷，女童隨後轉到香港兒童醫院留醫。林父要求翻看餐廳的閉路電視片段，惟閉路電視由今年4月起故障，事發時沒有錄影。

頭身手腳包紗布敷料

發文者呼籲街坊有否見到該名涉事女食客，而相片顯示受傷女童頭、身及手腳均纏上紗布及防感染物料，手部呈現紅腫。網民均祝福意外受傷女童早日康復，盼涉事女子站出來承擔責任，「希望個妺妹塊面冇乜事，女仔塊面好重要！不顧而去嘅人，希望你見到個post會盡快聯絡妹妹家人，做返（番）個有責任嘅人，人在做天在看！」「希望早日搵到涉事女人，無論如何，事發後即刻走人，置受傷小朋友不顧，非人也」「是否個食客拿住個盤，因視線比（畀）個盤遮住，見不到前面，盤下面有細路行過 （不討論對錯，純事件起因）」「希望囡囡早日康復，快d（啲）搵到嗰個不負責任既（嘅）女人！！」「整到個細路女咁樣都走人，一定要捉啦黐線」「不論責任誰屬嘅問題！當肇事者不顧而去，喺法官面前你已經輸咗一半！」。