二級燙傷 遭怪婦滾水兜頭淋 女子臉留疤痛入心

求助本報 控訴執法部門充耳不聞 旺角驚現滾水潑面怪客！一名90後主婦上周在旺角一便利店購物時，疑因眼神問題遭人用滾水「兜頭淋」，造成臉部二級燙傷，留下永久傷疤及心理受創。她昨向本報求助並在本報記者面前展示傷勢，她的右邊肩膀、頸、耳朵以至臉部都有大面積紅腫及脫皮，傷勢相當嚇人。她控訴出事當刻無人協助，執法部門亦充耳不聞，最終自行召喚救護車送院，對社會的冷漠及執法部門的處事手法感失望及痛心，促嚴肅調查及將涉事女子繩之以法。

肩頸耳朵亦紅腫脫皮 「依家我塊面二級燙傷，醫生話會有疤，以後都唔知點見人！」留有一頭長髮，樣貌娟好的陳小姐，本月15日在旺角一間便利店，遭一陌生女子以淥杯麵的滾燙熱水，向着其臉部淋潑，導致其右臉嚴重燙傷，肩膀及頸部亦紅腫，「我痛到撐唔大對眼，點解啲人唔幫我，內心覺得好徬徨同心痛。」涉事女子犯案後逃去無蹤，陳亦因為心中懼怕而走到附近後巷痛哭，她曾嘗試以清水為傷口止痛，惟最終疼痛難當，再自行報案召喚救護車送院。

留醫6日後仍未出院，陳小姐昨向本報求助，本報記者到醫院與她進行訪問，期間她展示傷勢，右臉大片面積嚴重紅腫及脫皮，耳朵亦呈紅色及有潰爛情況，而頸部一處處燙傷痕迹，有的呈深啡色正結焦。肩膀位置也有傷口，整個右邊身體由肩膀至臉部都嚴重受傷，她指至今仍疼痛難當，「晚晚都發噩夢，要用啲嘢蓋住個頭，好似冇面見人。」

被辱罵 便利店內遇襲 陳憶述事發當日，她在便利店某貨架前蹲下來選購商品，期間一名中年女子經過並撞到她的背部，陳當時出於禮貌而向該女子致歉，後來陳望了該女子一眼卻換來粗言辱罵。陳感到害怕走到一角偷偷報案，稱遭受恐嚇。該女子沒有離開便利店，拉下口罩向陳投以奇怪笑容。陳未有理會，後來買了燒賣並在便利店加熱，豈料該中年女子此時突然向她潑滾水，令她痛極大叫，「個女人好狠毒，淋完我之後仲奸笑，陰陰嘴笑，之後走咗去！」

案發6日仍未錄口供 陳指執法部門在她多次報案後亦無派人到場，她被送到醫院後，由該院社工代為向部門索取報案編號及紀錄，至今未有執法人員跟她錄口供，坦言感到失望。她的臉部出現脫皮及水泡，醫生檢查後稱會留下永久疤痕，她難以接受這事實，並已造成心理創傷，需要看心理醫生，同時內心感到極難過。

執法部門回覆指，收到一名31歲陳姓女子報案，報稱於本月15日上午11時45分在旺角砵蘭街一家7-Eleven便利店與人發生爭執，其後遭一名女子以液體潑淋致面部、肩膀及頸部受傷。案件列作襲擊致造成身體傷害罪，交由旺角刑事調查隊第3隊跟進。