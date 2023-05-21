冰鑑春秋：五百軍機奔台海大戰

《朝鮮日報》報道，華盛頓智庫戰略與國際研究中心總裁何慕禮，在首爾舉行的亞洲領導力會議的論壇上說：「我們應該考慮台海戰爭是否會演變成朝鮮半島戰爭的問題。如果台海爆發戰爭，500架美國軍機將在10天內飛往台灣海峽。美國的軍機也可能從南韓和日本起飛，應該做好準備因應這種情況。」

盤點美國部署在日韓兩國的軍機數量，雖然時有變動，但大都維持300架左右，要滿足何慕禮所稱的數量，只需再增援兩到三個航母戰鬥群即可，現實上似乎不難辦到。所以何慕禮此言一出，很多綠營媒體紛紛引用，認為這證明了美軍有能力與決心馳援台灣，台灣可以繼續以美國馬首是瞻。

可仔細推敲，假設的前提是朝鮮半島也同樣出事，既然如此，就算不管朝鮮半島與台灣遼遠的距離，駐韓美軍怎可能不顧眼前的危機而奔赴台灣呢？甚至連駐日美軍的戰機也會因此被牽制，500架美機就已經去掉一半了。

而美國航母戰鬥群分布世界各地，常態性維持作戰能力的，大概有3到4個，就當作美軍不顧一切，動用所有手中的力量趕赴台灣好了，解放軍的潛艦、東風導彈都是塑膠做的？美軍到底有甚麼能耐在短短10天內集結如此龐大兵力來到台海周邊？

何慕禮的誇言看似可笑，但請注意，這論壇的真正目的是聚焦在2024年美國大選，何慕禮也說，他期望拜登政府在亞洲建立中國等國都可以參與的大框架，為亞洲創造行動空間。也就是說，其實甚麼美軍大規模增援台灣都是空話，美國要的還是一個能納入中國的政治對話機制，以政治手段穩定台海，這樣對拜登的選舉才真正有利。

說穿了，一切不過就是選票考量罷了。