筆下風雲：兩個峰會 對比強烈

相隔只有一天舉行的中國─中亞峰會和七國集團年度峰會，向世界展示了兩種截然不同的價值觀。前者由中國牽頭，講的是拓展經濟和建設，加強多邊合作，互惠共贏；後者由美國主導，繼續針對中國和俄羅斯，尤其中國，G7一方面聲稱不是要和中國脫鈎，而是要降低風險；一方面又炒作中國經濟脅迫，脫不了反華遏華的冷戰思維。

有朋自遠方來，國家主席習近平和太太一同盛裝迎接中亞5國領導人，單看排場已教西方國家傻了眼，整個會場布置猶如古時候的宮殿，甚至有古裝上陣的女服務員帶領賓客，教人嘆為觀止。更重要的是，習近平強調的是「命運共同體」、歡迎中亞國家乘搭中國發展快車。反觀G7峰會卻繼續貫徹狹隘的小圈子利益，而且一定要美國獨贏，談俄烏戰爭也就罷了，還要不斷渲染中國威脅論，與中國─中亞峰會的多邊互惠恰成強烈對比。

最可笑是，由美國到所有G7成員國都心知肚明無法和中國脫鈎，於是又創出「降低風險」這個名堂，但何謂降低風險，如何降低風險，完全沒有解釋，言下之意，又是美國喜歡怎樣就怎樣。對華惡性實施晶片戰、科技戰、貿易戰，也可以說成是降低風險的手段，卻不會承認這些手段才是活脫脫的經濟脅迫。

值得留意的是，儘管中美兩國關係僵持，但隨着王毅與沙利文會談十多小時後，中國日前忽然增持205億美元美債，為8個月來首次。中國算是釋出善意，但中美關係是否有轉機，還須看G7峰會針對中國的動作有多少，以及美國在台灣問題上的態度。中國一再強調台灣問題是不可逾越的紅線，美國必須「先扣好這第一顆鈕扣」。要是美國繼續玩弄講一套、做一套的兩面手段，中美關係還是難以破冰。