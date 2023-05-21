強詞有理：笑到最後

在一片去美元化的呼聲中，中國3月份持有美債罕有地增加205億美元，終結連續7個月的減持行動，許多人覺得很奇怪，這是為甚麼？其實不難理解，中國外匯儲備規模龐大，總得尋找適當的投資途徑，短期內買點美債並不影響長期去美元化的部署。再說，中國持有美債餘額增加，未必是主動增持，而是最近美債價格反彈上升，導致餘額增加而已。3月份美債前10大持有者的餘額一律增加，這種現象很不正常，恰恰說明是因為美債反彈而導致，並非全世界一起增持。

現在的問題是，隨着美債上限逼近，美國國會政客還在互相扯皮，全世界都在關注美債會不會違約，美國總統拜登更因為要處理債務危機而臨時取消訪問澳洲和巴布亞新幾內亞的行程。其實，這壓根兒就是一場鬧劇，美債違約將會帶來甚麼後果，國會政客們不會不知道，別看他們爭得面紅耳赤，最後還是得乖乖提高上限，畢竟誰也承擔不起美債違約的責任。特朗普認為債務違約不是大事，那是因為他頭腦本來就不正常。

當然，美債暫時不會違約，不表示永遠不會違約。隨着美債像滾雪球一樣不斷膨脹，其規模已遠遠超過GDP，基本上已不可能還債，只能以債養債。在美元霸權還沒動搖之前，這也許沒有問題，美國仍可以靠瘋狂印鈔和發債過日子。但久而久之，隨着美元信用不斷透支，美元霸權終有瓦解的一天，那才是美國真正的噩夢。

所以，減持美債和去美元化，應是中國堅定不移的目標。近年中國還推出一個新招，允許欠債的國家以人民幣或貨物償還，而不需要支付美元。例如早前中國借給巴西100億美元，讓其償還欠下美國的債務，然後巴西再用等值100億美元的大豆等農產品還給中國。這樣一來，巴西既還清美債，又向中國出口大豆，而中國則減少美元儲備，又買到大豆，各取所需，達到雙贏。

近年來中國貿易順差屢創新高，今年前4個月將近3,000億美元，單是4月份就超過900億美元，但外匯儲備並沒有同步增加，原因何在？主要就是分散投資，包括借出美元收回人民幣或貨物，及到海外購買資產作長期部署。也就是說，中國逐漸把貿易順差轉變為資本，一來去美元化，二來着眼於更可觀的回報。所以，人民幣暫時貶值並不奇怪，笑到最後才是贏家。