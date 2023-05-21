龍吟虎嘯：華府想金蟬脫殼

美國媒體報道，拜登政府正考慮以「韓戰方式」凍結俄烏戰爭，像南北韓劃分三八線似的，在俄烏邊界劃條「楚河漢界」，讓雙方對峙數十年；又稱美國會為烏克蘭提供「安全保障」，俄羅斯難「再犯烏克蘭」。

俄烏之戰打了一年多，「埋單計數」，俄羅斯大致實現了「特別軍事行動」的目標，令烏克蘭「四地公投入俄」。烏克蘭在美國和北約援助下，多次拚命反攻，都改變不了這個喪失國土的局面；這場戰爭打到今天若停下來，事實上就是烏克蘭戰敗。如今，烏克蘭在美國西方很可能是最後一鋪大規模軍援且做了大半年準備下，要搞一次「春季大反攻」，烏克蘭總統澤連斯基聲稱，要一舉奪回失地，包括克里米亞，甚至揮師俄羅斯境內。

這在全世界看來，都是很不切實的妄想，連美國西方也不看好，且開始為「春季大反攻」準備「後事」，以免他們輸得更多更慘。澤連斯基能奏「狂想曲」，美國西方能嗎？澤連斯基不懂事，他們能不懂事嗎？當然，這個美國制訂的「南北韓方案」，很可能成為拜登政府的一廂情願。

美國已被這場打了逾年、看不到勝利希望的俄烏之戰拖得很累，最初的戰略紅利已經消盡，知道俄羅斯沒那麼容易打垮，烏克蘭這桿槍並不好使，美國再打下去已無好果子吃，歐洲更是叫苦連天。美國對中國的博弈亦碰得頭破血流，中國不動如山，美國經濟更是一塌糊塗，美債危機、銀行倒閉帶來的系統性風險揮之不去，美元地位受到前所未有的挑戰，根基動搖，國內通脹高企，民不聊生，難民洶湧……大選之戰黨爭激烈，拜登頭大……這一切都令美國想早從俄烏之戰中脫身。

對於這個「南北韓方案」，澤連斯基恐怕是不想接受的，這等於「喪權失地辱國」，不是談判，是投降。不過，拜登政府可以不在意澤連斯基的「原則立場」，總能擺平他。然而，俄羅斯呢？普京大帝會咋想呢？