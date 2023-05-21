政情：左右全運會籌備 鄭泳舜𥄫實體育園竣工期

鄭泳舜

2025年香港將與廣東同澳門合辦第15屆全運會，議員鄭泳舜話如何全方位協作，舉辦一個簡約、安全同精彩嘅全運會，相關籌備工作十分重要，畢竟屆時係繼2009年東亞運動會，相隔16年香港再次舉辦大型綜合賽事，而佢就十分關注，興建中嘅啟德體育園，事關大部分賽事都於啟德體育園進行之餘，又要預備場地測試賽，因此必須確保按時完工，以配合全運會嘅籌備工作。

除咗賽事場地，鄭泳舜又建議當局可吸納內地舉辦大型綜合運動會嘅經驗，如義工培訓、藥檢、選手村管理，或科技應用同文體旅配合等，確保整個全運會有完善嘅操作流程，而相關人手編配，同賽事票務工作局方亦要妥善安排。

做多啲宣傳 推動氣氛 之不過，鄭泳舜認為最重要係如何帶動港人投入賽事氣氛、掀起全民運動熱潮。佢主張事前要做多啲宣傳，例如提早向市民介紹賽事項目，又或者結合3地運動會舉辦倒數活動，舉辦地區巡遊展覽、路演等。而賽事期間，亦要確保本地多間電視台直播賽事，務求全港市民關注，推動全運會氣氛更加熾熱。