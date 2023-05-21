政情：赴母校周年慶典 謝展寰分享入學照片

環境及生態局局長謝展寰尋日應邀到小學母校，參與第65周年校慶。期間謝寄語同學們要懂得愛惜地球，強調資源來之不易，美麗嘅生態環境亦唔例外。呼籲同學落實節能減碳，多關注氣候變化嘅工作，為香港未來實踐「碳中和」出一分力。

寄語同學愛惜地球 謝展寰係該校1970年畢業生，喺學校刊物中，佢分享咗自己小一入學時嘅照片，以及當年返學嘅時光。佢提到童年時代出生率高，學校唔夠，小學大多分上下午校，但母校當時採取學生今年上午校，下年就下午校，輪流交替以保公平，而亦因為咁，每逢有人問起佢讀上午校還是下午校，都要費唇舌解釋一番。

佢又憶述60年代嘅葵涌邨校舍周圍好多樹木，從課室望出去樹影婆娑，小息時唔少同學會圍住榕樹玩遊戲、談天，認為校園雖然唔大，但大家擠在一起走來走去、大聲叫大聲笑，感覺十分熱鬧開心。佢又特別提到，敬重當時嘅校長蘇卓明，指佢有見唔少學生係貧困戶，就鼓勵大家唔好妄自菲薄，要努力向上，做社會有用嘅人，謝展寰話蘇校長積極樂觀嘅人生態度，對佢嘅成長同工作有好大影響。