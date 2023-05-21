政情：簡化續地契安排 袁海文：掃無謂誤解

好多業主都關注地契到期嘅問題，政府日前表示打算簡化做法，賦權當局以刊憲形式宣告地契續期生效，且免補地價。深水埗區議員袁海文認為新嘅續期安排，可掃除一啲無謂嘅解讀，對樓市有支撐嘅作用，但若果樓市繼續疲弱，相信政府會有更多招數出爐，譬如放寬辣招。

話慳好多時間同成本

袁海文話目前地契續期，係地政署會提出建議條款，取得一眾業權人同意之後再簽地契。然而過程會涉及業主提交業權證明、以及銀行按揭之類，頗為廢時失事，而若果有個別業主移民失聯、又或者過咗身但承繼人不明，都會令到工作相當棘手。反觀政府擬採用「宣告」嘅方式續期地契50年，做法簡單快捷，慳番好多時間同行政成本。不過免補地價嘅做法，就有言論認為不利庫房收入。