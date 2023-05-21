鯨吞動物驚東涌 巨蟒飽餐竄草叢

路旁搵食 扭動4米長蛇腰絞殺 夏天是蛇類最常出沒季節，東涌前日有飢腸轆轆的蟒蛇現身「搵食」，當街絞殺疑似貓隻的小動物，圍觀市民全程目擊獵物落入血盤大口，不禁驚呼聲四起，而巨蟒飽食一頓後，「腹大便便」遁入草叢逃去。在相若時間，一輛開往筲箕灣的巴士有幼蛇出沒，幼蛇在車廂游走一番後，鑽進車尾鐵網不知所終，情況嚇得乘客目瞪口呆，擔心巴士成為「蛇竇」。

前日傍晚6時許，多名市民途經東涌馬灣新村壩尾路，發現行人路一處草叢對開有龐然異物郁動，定睛一看時，赫見一條長約4米的大蟒蛇正捕食獵物，遂慌忙報案求助。執法人員奉召到場，同時通知蛇王協助捉蛇，惟巨蟒大快朵頤後，在蛇王趕至前已遁入草叢失去蹤影。

目擊市民：好似係隻貓 據現場市民拍下的片段顯示，大蟒蛇張口鯨吞一隻小動物，蛇腰不時捲曲扭動，相信正在發力纏緊獵物使其窒息，初時獵物有半截身軀外露，未幾完全被蟒蛇吞沒，蛇身亦隨即脹起。巨蟒捕食過程觸目驚心，圍觀者不禁倒抽一口涼氣，交頭接耳稱：「食晒喇！吞晒喇！」、「哇！小朋友喺度等車都幾危險」、「睇電視睇得多，親眼睇真係第一次……真係驚驚哋」，期間有人詢問是甚麼動物命喪蛇腹之中，有人則回應稱「好似係隻貓」。

10吋長幼蛇中環搭新巴 另外，同日晚上7時許，一輛由中環碼頭開往筲箕灣耀東邨的722號線新巴亦發現蛇蹤，一條約10吋長的幼蛇突然於上層車廂出現，由於其體形較小，並無展現攻擊性，乘客只是面面相覷，並無嘗試驅趕。幼蛇四處竄爬後，匿入車尾座位下的鐵網內，畫面亦在乘客疑惑「（條蛇）走咗去邊」的問句下告終。相關影片被上傳到社交網站後，網民紛稱情況恐怖，亦有留言質疑「蛇乘客」可能不止一條，「會唔會有一家大細㗎？」