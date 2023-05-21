的士溜後傷兩人 保安腳夾石壆

【本報訊】一名姓梁（64歲）的士司機，上周五在香港機場暢達路欲登乘座駕時，的士懷疑突然失控溜後，司機猝不及防跌倒受傷，站在後方的一名男保安員，因走避不及遭的士撞倒，並被推向石壆被夾困受傷。救護員接報趕至，替的哥及保安員敷治包紮後，再由救護車送往北大嶼山醫院治理。

其中一輛的士「死電」停車

據後方捱撞另一輛的士拍攝的片段顯示，事發時一輛的士因「死電」停在最左邊行車線，期間肇事的士駛過，的哥見狀把車輛停低，並打開車頭蓋疑「搭電」相助。司機其後返回車上，詎料的士突然溜後，的哥頓失平衡跌倒在地；的士餘勢未盡繼續溜後，首先撞到後方的士車頭，繼而撼向石壆位置，站在旁邊的男保安員走避不及，腳部夾於車尾與石壆之間，且面露痛苦神情。另一名職員立即上前查看情況，以及用對講機向上級求救，車上乘客被嚇至一臉愕然。