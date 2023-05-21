九龍城拍戲塌平台 釀8傷

15米高處墮地 嚇煞街坊 九龍城發生罕見工業意外。昨日下午，有娛樂公司攝製隊，以吊臂車及流動吊臂平台，在沙浦道配合高空拍攝期間，該流動吊臂平台突然塌下，台上的攝影師及助手共8人，俱由15米高處墮地，分別手腳骨折及胸肩痛楚，其中一人一度昏迷，所有傷者經救治後均無性命危險。執法人員圍封現場，勞工處正調查意外原因。肇事吊臂平台車頭屹起車尾着地，車尾兩邊支撐腳彎曲，初步不排除因不勝負荷失重心導致。

現場為沙浦道30至38號，昨午4時許，有娛樂公司電影攝製隊拍攝場景，租用一輛大型吊臂車吊起一塊疑似反光板，一輛流動吊臂平台則搭載工作人員，一前一後停在街上配合高空拍攝工作。消息指，攝製隊打燈時其中一條威吔疑斷裂，導致吊臂平台向後傾側塌下，平台及吊臂擊中大型吊臂車，平台上的兩名攝影師及6名助理，從15米高處墮地受傷，其他工作人員見狀報案。

電影燈光師骨折 救援人員趕至發現其中一人昏迷，另有人腳部骨折，其餘傷者清醒。其中3名姓周（32歲）、姓唐（38歲）及姓王（36歲）男傷者被送往廣華醫院，另外5名分別姓黃（32歲）、姓胡（61歲）、姓吳（47歲）、姓張（46歲）及姓廖（58歲）男傷者，被送往伊利沙伯醫院。當中3人有不同程度的手腳骨折，其餘報稱頭部、胸部、肩部痛楚及手腳擦傷等。消息稱，有骨折的傷者為電影燈光師。

消防坍塌搜救專隊奉召到場，以柱狀儀器固定傾側的吊臂車車身，勞工處派員到場調查事故原因。據了解，肇事流動吊臂平台承重量約一噸，初步不排除流動吊臂平台升高後，失重心致傾側塌下，惟確實原因有待勞工處調查。執法部門把案件列作「工業意外」處理。

據現場一名姓黃的食店女職員表示，事發後目睹有人衝往現場，並得悉有人受傷，她起初以為是拍戲，「之後見到咁多人，先知真係出咗事，唔係拍戲」。黃又稱，見到吊臂平台上有工作人員以紙「抹嘢」，相信有多人受傷。她又指，攝製隊在現場工作了10日，並在街上搭建排檔。

英皇電影及七印象文化發聲明表示，其共同投資及製作的一部尚未定名的新片，昨午於九龍城拍攝期間發生意外，8名工作人員受傷，所有傷者已被送往醫院救治，全部清醒，正接受相關檢驗與治療。英皇電影及七印象文化將全力對傷者作出支援及協助，並在電影開拍前已為整個劇組工作人員購買保險，祝願傷者早日康復。