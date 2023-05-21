老人服務 政出多門 學者斥有分工無合作

促不同部門協調問責 本港有不少獨居老人，近期更頻頻發生長者倒斃家中無人知的慘劇，惟政府仍卻未有吸取「血的教訓」。議員狄志遠批評港府經常後知後覺，在事故發生後才反省；政府系統中雖有高危及獨居老人資料，但社工難以查閱並發揮服務，建議政府檢討提供轉介服務。而香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲則認為，近日發生的多宗案件令社會傷心，惟政府部門間「有分工無合作」，敦促不同部門之間需改善協調及問責。

近期美孚新邨發生父女雙屍案，一對父女早前被揭發倒斃單位內，據悉兩人生前俱有長期病患，女兒須用輪椅代步，死因仍有待調查。而沙田水泉澳邨更有獨居長者在單位內死去多時，屍體腐爛已見白骨，直至房屋署派員到場才揭發事件。

社工難查閱資料 議員促檢討 狄志遠表示，香港社會面對老齡化，加上年輕人移民趨勢，擔心「血的故事」陸續有來。雖然醫院及房署有高危及獨居老人的資料，但社工卻難以查閱並發揮服務。他建議政府檢討提供轉介服務，包括思考社區關愛隊及重組後的區議會如何發揮作用，又要求為擔任區議會主席的民政專員設立「關鍵績效指標」，交代如何善用資源提供服務。

對於月內接連出現照顧者涉嫌謀殺及自殺案件，陳麗雲則形容，多宗案件令社會傷心，多宗事件均反映政府多項服務之間完全不配套。在長者長期面對住屋、情緒及健康等問題，她認為相關的支援服務卻由不同政府部門提供，「有分工無合作」，促政府要改善部門間協調。

而明愛專上學院校長麥建華亦稱，本港獨居長者人數達10萬，在過去10年間更急升九成，照顧者數量亦隨之增加。現時不少長者本身不懂得或無能力去求助，因政府部門不同服務分門別類，難以尋求協助，加上心理上不想麻煩人，擔心獨居長者倒斃家中無人知的問題未來會更嚴重，他建議當局以個案形式處理，由社工負責跟進長者個案。