城隧今起實施易通行

【本報訊】城門隧道將於今日凌晨5時起實施「易通行」不停車繳費系統。運輸署署長羅淑佩昨日表示，城隧落實「易通行」的初期，駕駛者或需時適應，有機會出現青沙管制區實施初時的類似情況。羅又舉例指，首個實施「易通行」的青沙管制區，在實施後首3日相對接獲較多投訴，至今約有50宗，包括有駕駛人士在一分鐘內被收取了兩次隧道費等。

羅淑佩提醒，城門隧道最左線為巴士專線，巴士停站上落客後需要駛出來再進入隧道，希望慢線車輛要禮讓巴士。她又指，屆時城隧會在凌晨4時半至5時封閉半小時，預料數班通宵巴士及一條專線小巴路線受影響，執法人員將在現場指示車輛行駛。

對比車流 青沙50宗投訴「萬中無一」 青沙管制區實施「易通行」後，至今約有50宗投訴，羅淑佩認為，相對每日平均6萬車流已是「萬中無一」。其中一宗投訴，有駕駛人士在一分鐘內被收取兩次隧道費，涉及人手入錯車牌號碼，至於為何要人手輸入車牌，她表示，除因未有「車輛貼」的車輛使用隧道後要人手輸入車牌資料外，署方亦會抽樣做測試，牽涉數十個車牌，同樣需要人手輸入。