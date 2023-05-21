擬年長商用車司機一年一體檢 運署研指定歲數以上或不續牌

【本報訊】因應近期不少年長司機發生交通意外，政府擬收緊高齡職業司機續領車牌的體檢要求至一年一檢。運輸署署長羅淑佩昨日表示，會再研究是否可放寬體檢頻密程度的要求，並會研究不再為指定年齡以上的司機續牌，但署方有意為年長司機引入駕駛測試，以測試年長司機的反應，若測試不合格，即使通過體檢亦可能不獲續牌。

有意引入駕駛測試考反應 羅淑佩表示，留意到社會的意見，會研究是否放寬體檢頻密程度的要求，以及研究設定司機續牌的最高年齡上限，並有意為年長司機引入駕駛測試，例如對行人衝出路面、或交通燈轉燈等反應測試。羅又稱，現時無計劃一刀切收緊，最新安排是希望養成司機定時體檢的習慣，惟資助司機體檢涉及政府經常性開支，須小心考慮；會考慮由地區康健中心協助司機進行部分檢查，相信可減低體檢收費。

政府擬收緊高齡職業司機續領車牌的體檢要求，將現時由70歲或以上的司機需一年一檢，改為由65歲或以上職業司機亦需一年一檢。但有職業司機工會請願，要求政府尊重年長司機的駕駛經驗，以及資助司機免費驗身，擔心若新制度實施會造成司機失業潮。