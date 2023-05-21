「港創未來」建築展 威尼斯開幕

【本報訊】香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處支持在意大利威尼斯舉辦的2023年度第18屆威尼斯國際建築雙年展（威尼斯雙年展）中的「港創未來」建築展。本年度威尼斯雙年展的建築展主題是「The Laboratory of the Future」，展期由5月20日至11月26日。

經貿辦：展示港朝氣蓬勃 駐布魯塞爾經貿辦副代表蔡禧揚在5月19日（威尼斯時間）下午舉行的建築展開幕典禮上致詞，提及香港擁有世上最具辨識度的城市天際線之一。香港不僅有諸多標誌性的建築和創紀錄的橋樑，還有如西九文化區等正在推進中的宏大項目，亦期待着北部都會區的發展。

蔡禧揚說︰「這次展覽展示出香港朝氣蓬勃、豐富多姿的一面，反映城市發展極具難度，也極有啟發性的特質，促使建築師們為我們面對的挑戰尋找創意非凡、創新且可持續的解決方案。這次建築展讓我們的眼界大開。」

「港創未來」是威尼斯雙年展的外圍活動，由香港建築師學會雙年展基金會和香港藝術發展局主辦，獲創意香港贊助。該展覽從機構制度、創意社群和市民大眾的角度介紹香港即將進入下一個發展階段，並就香港在不久將來將會面對的關鍵城市問題為國際和本地觀展人士提供獨特見解。