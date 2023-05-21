區會參選人最多只可取6票提名 選舉後始公布委任議員名單

【本報訊】區議會改革方案日前公布，新一屆區議會將採用委任、間選及直選混合模式產生。當局指會在選舉後才公布委任議員，而對於有民主派憂慮難獲地區「三會」提名入閘，當局說不會增加「三會」成員提名票，但會限制參選人只可取3至6票提名。預料本月底將修例草案提交立法會，在暑假前完成立法，之後進行委任議員、籌備選舉等工作。

當局指出，以往都是在選舉後才會公布委任議員，但選舉及委任程序是同時並行，委任議員是以其能力、服務地區的熱誠，及按地區情況需要而物色人選。而委任程序需要相當時間，包括審查委任資格，委任人士接受與否等。

有民主派希望取消參加直選要在地區「三會」即分區、防火和滅罪委員會各取得至少3個提名的要求，每名委員只能提名一人，擔心建制派主導「三會」下難以入閘。當局回應指，「三會」委員可投的票數即為提名人數，其實整個想法就是透過三會，協助尋找熟悉地區又有心服務的愛國者。麥又指部分市民對「三會」組成有誤解，表示委員屬於長期在社區居住、服務或工作人士，可確保由熟悉區情人士出選區議員，防止有人忽然自稱是愛國者參選。

當局指市民需改變思維 當局又指市民的思維需要改變，過去許多反中亂港人士企圖搞亂香港，認為政府政策皆為「陰謀論」，以不同藉口拉低政府誠信，如指政府官商勾結、「益自己人」、政治酬庸等。當局指不會增加每名「三會」委員提名直選參選人票數，但會與地區委員會界別相同，限制每名參選人只可取3至6張提名票。