逐步復甦 逾72萬人次五一長假訪港 旅監局設臨時指揮中心 應付突發事件

【本報訊】本港旅遊業正漸漸復甦，在剛過去的五一長假，訪港旅客有逾72萬人次。旅遊業監管局主席馬豪輝昨日表示，旅監局的旅遊業新規管制度自去年9月1日全面實施後，推動業界提升專業水平及促進旅遊業長遠健康發展，包括《旅遊業條例》賦權旅監局管理旅遊業賠償基金；又制訂《持牌人指令》，規定接待內地入境旅行團須向旅監局登記行程等。馬又稱，五一長假期間旅監局亦成立臨時指揮中心，以便向有需要人士提供即時協助，令整個假期順利完結。

馬豪輝指出，自從旅遊業新規管制度實施，旅監局管理旅遊業賠償基金，為合資格的外遊旅客提供保障；而過往例如威逼購物、遺棄旅客的不良行為，在新規管制度下均被訂為刑事罪行；又設立及實施「入境旅行團註冊商店行政計劃」，規管商店不得直接或間接威逼旅客購物，並提供購物退款保障。

代理商須提供團餐預約時間 針對早前有內地入境旅行團對前往購物及用膳的社區造成影響，旅監局加強管理內地入境旅行團活動，包括要求旅行代理商須向提供團餐的食肆事先預約及確認用餐時間；物色有合適上落客設施的碼頭作「維港遊」等。

五一長假期間，旅監局所設的臨時指揮中心，應付假期期間的突發事件。馬豪輝認為，今年的五一長假順利完結，旅遊活動整體而言有序進行，未來會繼續完善旅遊業的規管工作，提升旅遊業的服務質素。