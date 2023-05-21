曾犯罪被捕 反思己過 9青年重回正軌獲嘉許

【本報訊】青年在成長路上難免遇到各種挑戰。香港青年協會「青年違法防治中心」昨日舉行「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，表揚青年勇於改過自新、重新振作；並以他們的經歷，勉勵青年奉公守法，建立正面人生觀。當中9位曾經誤入歧途的青年，憑着反思、決心和毅力，最終重回正軌。

感激師長教誨 建立健康人生 青協「青年違法防治中心」每年接觸近4,700多位青年，社工從中甄選值得表揚的青年參加「重新出發」青年嘉許計劃。今年該計劃的主題是「理想‧你想」。本年度的青協「重新出發」青年嘉許計劃已經是第十屆，共有9位年齡介乎15至22歲的得獎者，部分青年曾經吸毒、或因不同的犯罪行為被捕，經過家人關懷及社工輔導，最終能夠重拾目標和建立健康人生。他們的故事結集成「重新出發」電子書，讓社會加深了解他們的心路歷程和成長需要。

小妍在中學時期不善於表達負面情緒，容易與人爭吵。在一次衝突中，小妍的朋友因她而受傷，令她深感內疚。自此，小妍下定決心改過，藉着畫畫抒發情緒，學習情緒管理能力，更立志成為紋身師及爵士鼓導師。

志康過去是一位性格衝動和容易與人發生爭執的中學生，曾經與人打架而被警司警誡，不過高中的班主任沒有放棄志康，更對他循循善誘，教授不少課本以外的人生道理。志康十分感激老師的教誨，讓他重新出發、改善陋習。