232宗 5‧20註冊結婚數目遜去年

【本報訊】普通話諧音為「我愛你」的「520」，亦是「拉埋天窗」的熱門之選之一。根據入境處數字，較早前已遞交擬結婚通知書並打算在昨日登記結婚有232宗，惟數目較去年少42%；昨日是農曆四月初二，通勝顯示「不宜嫁娶」，相信與此有關，令到不少準新人卻步；但亦有新人因為新冠疫情關係一直未能結婚，疫情結束後便立即預約安排註冊。

入境處數字顯示，打算於昨日登記結婚的申請為232宗，較去年的402宗減少170宗，與今年2月14日情人節的248宗相若。當中68對新人擬在婚姻登記處結婚，有152對新人安排婚姻監禮人見證，另有12對新人申請於特許禮拜場所結婚。

通勝指不宜嫁娶 沙田婚姻登記處昨日人頭湧湧，前來登記結婚的新人絡繹不絕，尖沙咀文化中心一帶，亦有多對新人註冊後拍攝婚紗照，氣氛熱鬧。不少新人均表示，選擇在昨日登記結婚，其中一個原因是「520」普通話諧音「我愛你」，在這天結婚比較有意義；亦有新人指在昨日結婚純粹日子「好記啲」。對於農曆四月初二並非吉日，是日「不宜嫁娶」，亦有新人稱不介意，有來港註冊結婚的新娘表示，「不在乎這麼多，自己決定就好」，稍後亦會回內地舉辦婚禮。

蔡生蔡太在新冠疫情前已有計劃在「520」結婚，但因為疫情期間需戴口罩、擺酒亦有人數限制等社交距離措施而選擇延後計劃，因此當今年3月放寬措施後，便立即預約於昨日註冊。蔡生指，疫情後預約酒店擺酒方便很多，例如可以12人一枱，拍照亦不用佩戴口罩，加上整體社會氣氛改善，因此預計會用10萬元以上籌辦婚禮。