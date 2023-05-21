銀髮夫妻實踐誓詞 再說一次「我願意」

廝守大半世 首次穿婚紗行禮 婚姻是一輩子的承諾，經歷過環境順逆、疾病健康和3年的新冠疫情洗禮，有機構於昨日「520」為年邁夫婦舉辦婚盟紀念典禮，52對年逾65歲、昔日無緣穿上嫁衣禮服訂終身的長者夫婦，首次披上婚紗禮服，在過百位「花仔」、「花女」陪同下步入教堂，再向彼此說一次「我願意」，用時間實踐誓詞，繼續執子之手，共行一生。有參與典禮的長者丈夫承諾會繼續愛對方一生一世；有長者妻子笑言，當年只曾到過影樓影婚紗相，如今有機會在子女面前首次穿婚紗牽着老伴行禮，感覺興奮。

香港路德會香港島及離島區、香港路德會社會服務處及萬邦堂於5月20日合辦「百人婚盟紀念典禮」，假萬邦堂舉行盛大的婚盟典禮。52對長者夫婦在香港路德會關應亮牧師主禮、一眾親友的見證下，再向彼此許下愛的誓言，並交換結婚戒指，場面溫馨動人。

相處之道 互相遷就尊重 84歲丈夫郭先生和76歲妻子郭太結婚48年，郭太憶述當年婚禮以中式裙褂進行，覺得穿起婚紗行教堂很新鮮和漂亮，一直希望可以有機會穿上，如今終得償所願。廝守逾半世紀，他們坦言很少吵架，即使偶爾意見不合，其中一方也會主動讓步，二人不約而同認為相處之道在於互相遷就和尊重。今年確診患上柏金遜症的郭生行動較以往不便，郭太亦悉心照顧和陪伴，郭生不禁大讚太太善良，更承諾會繼續真誠相待，愛對方一生一世；郭太希望大家身體健康，期望自己能一直照顧丈夫。

昔從簡成婚 今填補遺憾 78歲的程先生與74歲的程太同樣結婚48載，二人年輕時在朋友介紹下認識，由於當時程先生在加拿大求學，其後在當地工作，程太選擇了「嫁雞隨雞」，隻身遠赴當地與程生結婚，由於沒有廣邀親友，當時只一切從簡，在未有穿上婚紗禮服下結為夫婦，程太坦言參加今次典禮能填補這個遺憾，亦有多一次機會向對方再許婚盟，認為很有意義。提到相處之道，程太直言需要包容，不需放大對方的缺點，並謂無論對方發生甚麼事也會不離不棄。

84歲的葉伯伯和78歲的霍婆婆結婚55年，育有兩子一女。踏入綠寶石婚的二人回想當年的結婚情景，霍婆婆笑言當時只是穿裙褂出門，雖曾到過影樓影婚紗相，但未嘗穿上婚紗在教堂行禮的滋味，如今能在子女面前首次穿婚紗在教堂行禮，感覺興奮。葉伯伯表示這次典禮別具意義，「有錢也買不到」。