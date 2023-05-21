世衞倡用加強劑 港府：現有疫苗仍有效

【本報訊】目前主流的新冠病毒株之一為Omicron XBB變種病毒，世界衞生組織上周四（18日）公布新冠疫苗抗原組合，建議使用XBB.1後代譜系作為單價疫苗加強劑，而現有疫苗仍可繼續使用。隨着世衞最新建議，香港衞生署衞生防護中心表示，本港現有新冠疫苗，包括復必泰及克爾來福（俗稱科興疫苗），均對預防新冠重症及死亡高度有效。

世衞認同並重申，現時獲批准使用的新冠疫苗，包括基於原始病毒而製造的疫苗（即新冠原始病毒株疫苗），仍然可為預防重症和死亡提供重要保護，此為接種新冠疫苗的首要目的。

症狀輕微亦應戴罩 衞生防護中心續指，會繼續密切監察新冠病毒的變異情況及風險，重點保護高危群組，並留意世衞最新評估，建議高危群組應於接種上一劑疫苗或確診超過6個月後，接種額外加強劑。

除了接種疫苗，中心發言人再次呼籲，出現病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診，以減低將病毒傳染給高危人士的風險，並要時刻注重個人、手部和環境衞生。

衞生防護中心建議高危群組接種額外加強劑 。