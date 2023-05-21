確診人數飆 塞爆公院 輕症者或調私院治療

單日內約2700人留醫 本港新冠病毒確診個案不斷飆升，公院急症室逼爆。醫院管理局主席范鴻齡表示，因應新冠病毒個案回升，公立醫院前日（19日）有約2,700名新冠病人留院，相比本月8日有2,100人留院升24%。醫管局應急指揮中心近日已恢復24小時運作，以調撥病人到不同聯網接受治療。由於個案大部分為輕症，住院時間由以往兩、三周，縮短至平均4.8日，故有信心可以應付到今次疫情。

監察病床使用量 他表示，醫管局應急指揮中心近日已恢復24小時運作，監察醫管局七個聯網病床的使用情況，隨時支援醫院急症室，或加開臨時病房，又或將病人轉至私家醫院等，形容現時與第5波疫情時差很多，第5波每日有1.2萬人因新冠病入院，現時入院人數仍相差甚遠，且經歷第5波疫情後，醫管局已和私家醫院加強合作，轉介病人機制更加順暢，有信心可應付突發事件。

去年施政報告要求改善病人於醫管局專科門診看病流程，要求75%病人可在60分鐘內完成由登記至醫生診症流程及在120分鐘內完成由登記至取藥流程。范鴻齡表示，醫管局現時已超額完成目標，又認為病人看醫生等候時間長是因為行政問題，未來會在此方面繼續努力，讓病人可盡快看醫生及拿藥。

冀擴大遙距診症 范鴻齡指，未來會繼續運用科技縮減病人輪候專科門診的時間，如計劃將針對新冠病人的遙距診症服務，擴展到其他門診。至於應急醫院方面，醫管局早前分流病人，到應急醫院接受放射診斷服務，他表示，醫院運作暢順，現已為500人服務，目標在一年內服務7,000人。