醫健：罕罕而談：你認命嗎？

近日一個年屆50的朋友告訴我，她增高了1cm（厘米）！難道是「二度發育」？原來她40歲時已發現自己矮了1cm。根據統計，人類過了30歲便停止增高，之後每十年就會矮1cm。但她不想認命，決心改過久坐不動的生活模式，開始恒常運動，並進行各種伸展和肌力訓練，一心要守護剩下的身高。豈料十年過後，她的身高不但沒有繼續下降，還收復了之前失去的1cm。

這分享令我想起一部由真人真事改編的電影《100公尺的人生》。主角的原型是一名家庭事業兩得意的西班牙企業家Ramon Arroyo，他在32歲時確診一種罕見的中樞神經系統疾病「多發性硬化症」。醫生評估他的病情嚴重，快將連100公尺的距離都走不到。但Ramon沒有因而氣餒，反而要挑戰自己。經過十年的刻苦鍛煉，他竟然可參加並完成一場超級鐵人三項賽。

這些故事告訴了我，很多他人眼中的「奇迹」，其實都是由堅定決心、超凡毅力與無比鬥志編織出來。尤其是面對逆境時，正向心態更是不可或缺。英國南安普頓大學曾進行一項研究，把一群病人隨機分為兩組，A組病人被醫生告知很快會痊愈，B組在診斷中醫生的說明則是模棱兩可。結果，A組有64%的病人病情好轉，B組則只有39%。由此可見，除藥物外，醫生的態度和病人的積極性思考也是療愈的重要環節。

因此，我希望鼓勵所有病友，勿輕易投降於醫生的診斷。香港有不少罕病患者在本地得不到有效治療，便到境外求醫；沒有針對性藥物的就積極接受輔助治療和勤加鍛煉自己；他們仍可規劃人生，如常學習、工作、交友和談戀愛！

香港罕見疾病聯盟會長 曾建平