醫健：齒生有你：漂牙 美白 療程非人人適合

上回提及牙齒變色的原因，部分因外在因素而出現的牙漬都可以洗牙或拋光等令牙齒變白，但牙齒本身的顏色就改不了。如想擁有亮白的牙，可考慮於牙醫診所進行以藍光或激光美白牙齒的治療。在開始療程前一至兩星期，患者或需先進行洗牙和拋光以清除牙漬。

藍光漂牙一般來說需約一小時。牙醫會先於牙齦（牙肉）上塗上保護劑以避免漂白劑及藍光對其的傷害。牙醫其後會把漂白劑均勻塗上牙齒的表面，並以高強度藍光照射牙齒以激活漂白劑的氧化作用，使其滲入象牙質，去除沉積色素。牙醫之後會把牙齒表面的保護劑及漂白劑清潔乾淨。完成療程後，患者或會感到牙齒酸軟。

激光美白跟藍光漂牙的治療過程大同小異，都是先塗上牙齦保護劑，牙醫再塗激光專用的美白溶液於牙齒表面，然後使用激光儀器照射美白溶液，令溶液中的二氧化氫發揮美白作用。

不論是以藍光或激光美白牙齒，患者都須於漂牙後好好護理牙齒，包括：

‧減少甚至不要吸煙

‧早晚正確刷牙方法及使用牙線，如有需要使用防敏感牙膏

‧一周內避免顏色素較深和刺激性的食物或飲料

此外，大家須留意的是漂白牙齒是醫療程序，需由註冊牙醫進行。美白牙齒亦非人人適合，如有蛀牙、牙齒敏感及牙周病等的人士應先處理口腔問題，懷孕、哺乳期間的婦女不宜進行療程。在選用漂牙療程前應慎重考慮和諮詢牙醫的專業意見，以及進行口腔診斷和評估。

香港大學修復齒科學 臨床助理教授 余逸如醫生和林宇恒醫生