通訊局 推廣校園應用5G技術 舉辦中學生創作比賽

【本報訊】為進一步推廣5G普及應用，通訊事務管理局辦公室以「5G校園 智慧生活」為題，主辦「5G校園應用創作比賽」，歡迎中學生組隊參加。是次比賽由香港生產力促進局協辦，目的在於增加中學生對5G技術巨大潛力和廣泛創新應用的了解，鼓勵學生透過運用5G技術，積極參與先進技術和創新產業的發展。

通訊事務總監梁仲賢表示，5G的快速傳輸速度、超可靠和低延遲時間的特性，不但可應用於流動通訊服務行業，還可以涵蓋其他多個行業的創新應用，例如醫療、建築、工程、交通、物業管理、物流等。

教育界當然亦不會例外，5G技術的應用在協助提升教學質素、改善教學模式，以至增進學生的學習興趣及創新發展，潛力非常巨大。

5G融入教育 改善學習環境 梁仲賢續稱，通訊辦是次舉辦5G校園應用創作比賽的目的，旨在通過比賽，增加學生對5G技術和應用的了解，鼓勵學校、教師和學生透過運用5G技術，將5G融入教育以豐富校園生活，改善學習環境、優化教學資源使用、改善校園以至鄰近社區的環境或設施。同時藉此推動青少年發揮創意，啟發他們日後投身創意科技行業的興趣。

5G校園應用創作比賽將分不同階段進行，包括培訓工作坊、初賽、決賽、頒獎典禮等活動。大會將安排參賽隊伍參與培訓工作坊，以協助他們將5G智慧校園的概念作品具體化，從而設計5G的應用方案。

香港生產力促進局首席創新總監張梓昌亦為活動主持揭幕，大會並邀得科技界資深從業員為學生及與會者介紹5G技術的最新發展，以及5G技術在STEM（科學、科技、工程及數學）教學上的應用。