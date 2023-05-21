人才清單醫療類別註冊耗時長 行會成員冀加快討論輸入勞工

【本報訊】政府早前宣布擴大人才清單，涵蓋的專業由原來13項增至51項，行政會議成員張宇人昨日在電視節目表示，關注當中的醫療類別，在香港註冊的程序時間過長減低吸引力，又期望政府加快討論補充勞工計劃。

盼放寬程序吸引人才 張指出，人才清單擴大範疇，反映政府了解到各行業不夠人手的迫切性，而13項新增的醫療類別需符合在港註冊資格，擔心註冊時間過長會窒礙人才來港，他質疑僱主會否聘請員工來港，給他幾個月薪金，白白坐着等待完成註冊，他認為有需要放寬程序，才會吸引到人才。他指香港要求專業註冊沒有問題，因為要保持專業水準，但需要考慮註冊所需時間，又或可考慮讓申請者一邊工作，一邊申請。

他又指出，不單只專業人才，其他基層行業亦欠缺人手，建議引入內地勞工來港，他以新加坡為例，指早在十多、二十年前，所有公共交通的司機全部都是說普通話，均是由內地去到新加坡工作；又或者倣效澳門，工人從珠海去澳門即日來回上班，因為香港居住環境不足，開支太貴。他希望政府可以盡快就有需要的行業，討論補充勞工，避免因人手短缺令整體服務變差，影響香港形象。